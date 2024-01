Milan, Pioli sicuro: "Loftus-Cheek mi ricorda Milinkovic-Savic"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si ferma a San Siro contro il Bologna: il rigore di Orsolini nel recupero ha portato il punteggio sul 2-2 dopo la doppietta di Loftus-Cheek. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha analizzando la gara soffermandosi sul centrocampista inglese. In particolare, nei movimenti e nell'attacco alla porta gli ricorda l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Di seguito il suo pensiero a riguardo.

“È un giocatore con grandissime qualità. Ho allenato anche Milinkovic-Savic, sono giocatori abbastanza simili. Non lo facevo così offensivo, ma dopo due settimane che l’ho avuto gli ho detto che doveva riempire l’area e fare tanti gol. Finalmente sta bene fisicamente, ha avuto un periodo in cui giocava ma non si allenava per via della pubalgia. Ha fatto fatica, adesso sta bene mentalmente e fisicamente. Sono contento per lui, è un calciatore molto disponibile che ha voglia di imparare ed ascoltare. Mi auguro che possa continuare così”.