Milan, Pioli stravolge tutto: nuovo modulo contro la Lazio

© foto di © DANIELE MASCOLO

RASSEGNA STAMPA - Il Milan vuole rialzare la testa dopo quattro partite consecutive senza vittoria. Roma, Torino, Lecce e Inter. Pioli vuole cambiare qualcosa alla sua squadra per cambiare rotta e riprendere la rincorsa al Napoli capolista. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico rossonero è pronto a fare di tutto, anche cambiare schema di gioco per il match di martedì contro la Lazio. All'Olimpico il Milan potrebbe presentarsi non più con il consueto 4-2-3-1 ma con un 4-3-3 più tosto a centrocampo con uno tra il recuperato Krunic e Pobega a comporre il terzetto in mezzo con Bennacer e Tonali. L'altra alternativa è il 4-4-2 con Leao e Saelemaekers sugli esterni e uno tra Origi e De Ketelaere a supporto di Giroud, troppo solo in queste ultime partite. La sensazione è che un cambio tattico avverrà, bisogna solo capire quale.