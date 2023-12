Milan, Pioli sul futuro: "Paura? Non ne ho. Vorrei che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è parlato molto in queste settimane del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero ha detto la sua sulla questione nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Sassuolo.

"Io non ho paura. Io vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere distanze migliori in campo, stando più compatti per qualità e tempi. Non deve essere l'ultima spiaggia, nel senso che dobbiamo sempre uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto. Abbiamo commesso degli errori che hanno abbassato il livello delle nostre partite", ha concluso.