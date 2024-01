Milan - Roma come Inter - Verona: c'è un cambio nella squadra arbitrale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande novità nel big match della ventesima giornata di Serie A. Come è successo lo scorso weekend per Inter - Verona, anche in Milan - Roma cambierà un componente della sestina arbitrale. In questo caso, però, non si tratta direttamente del direttore di gara, ma del IV uomo. Sarà infatti Juan Luca Sacchi a sostituire Rosario Abisso, inizialmente designato per la sfida. Il resto della squadra non cambia: assistenti Bercigli-Cecconi, VAR Mazzoleni, AVAR La Penna.