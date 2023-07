Milan, Romero: "Con Sarri ho imparato tanto. Ho parlato con Romagnoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

Luka Romero è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Milan. L’ex Lazio è stato presentato oggi ai tifosi e alla stampa in conferenza e nel corso dell’incontro, si è soffermato anche su quanto appreso da Sarri nel periodo in biancoceleste e sulle parole di Romagnoli. Queste le dichiarazioni: “A chi mi ispiro? Ronaldinho, Kakà, vedevo molto Brahim l'anno scorso e mi è piaciuto come giocava. Con Sarri ho imparato tantissim a livello tattico. La Serie A è molto forte. Se ho parlato con Romagnoli? Ho parlato con lui e Reina, mi hanno detto che questo è un club molto grande e che starò molto bene qui”

"Mai ho avuto pressione, ho sempre fatto quello che mi piace, cioè giocare a calcio. Non ho paura o ansia di essere al Milan. So che sono in un grande club e che devo dimostrare, ma sono tranquillo: quando avrò l'opportunità di dimostrare lo farò. Perché ho scelto il Milan? In questi anni in Prima Squadra ho imparato tanto. Stavo in U20 a giocare il Mondiale, è arrivata l'offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua, in un club con tanta storia”

“Pioli? Mi piace tanto, si gioca molto con la palla e questo mi piace. Sto imparando tanto. Obiettivo? Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto per l'alto livello che c’è"

