Milan, Saelemaekers: "Spezia? Pensiamo solo alla Lazio!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan è sceso in campo contro lo Spezia nella partita valida per la 35° giornata di Serie A. I rossoneri, dopo la sconfitta in Champions contro l'Inter, cercheranno di reagire portando a casa i tre punti e accorciando le distanze sulla Lazio, reduce dal pareggio casalingo contro il Lecce. Proprio a proposito dei biancocelesti, nel pre partita, si è espresso, ai microfoni di Milan Tv, l'attaccante rossonero Alexis Saelemaekers: "Sappiamo che lo Spezia si gioca la salvezza. e giochiamo da Milan abbiamo la possibilità di prendere i tre punti. Dobbiamo dimenticarci questa partita di Champions e ricordarci quella contro la Lazio dove avevamo fatto molto bene. Dobbiamo provare a fare una buona partita e tornare con i tre punti".