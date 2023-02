Milan, San Siro festeggia: battuta l'Atalanta. E ritorna in campo Ibrahimovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

San Siro può festeggiare: il Milan ha battuto l'Atalanta in uno dei posticipi della 24esima giornata di Serie A. Decisive per la vittoria della squadra due reti, una per tempo: l'autogol di Musso sulla conclusione di Theo Hernandez nei primi 45' di gioco, la marcatura di Messias nel corso della ripresa. Tifosi in visibilio anche per il ritorno in campo di Ibrahimovic dopo un'assenza che durava dallo scorso 22 maggio. Al minuto 29 l'attaccante ha preso il posto di Giroud, ricevendo la standing ovation dai presenti. Con i tre punti guadagnati, i rossoneri raggiungono al secondo posto l'Inter a 47, in attesa del risultato delle altre dirette concorrenti. Rimane a quota 41 l'Atalanta, sotto a Roma e Lazio.

