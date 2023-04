Milan, solo buone notizie: un attaccante ha rinnovato fino al 2024

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il passaggio del turno in Champions contro il Napoli, arriva un'altra buona notizia in casa Milan. Olivier Giroud, infatti, autore del gol nell'1-1 del Maradona, ha prolungato il suo contratto con i rossoneri fino al 2024 con opzione per l'anno successivo. Intesa trovata a 3,5 milioni di euro a stagione. Di seguito il comunicato del club: "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud. Olivier, al Milan dall'estate 2021, è diventato un importante punto di riferimento al centro dell'attacco rossonero, collezionando 76 presenze e 27 gol".