Milan, Tare ricorda il suo passato alla Lazio: le sue parole

Nel pre partita di Milan - Lazio, il diesse rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di SkySport.

Nel pre partita di Milan - Lazio, il diesse rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Sono stati quasi due decenni alla Lazio, sono stati anni bellissimi. Ho ricordi fantastici, abbiamo vinto e gioito tanto. Una parte del mio cuore sarà sempre a Roma e in questa società. Oggi sono molto emozionato, ma quando inizierà la partita tiferò per il Milan".

"Maignan sta bene, sta facendo un ottimo campionato. Stiamo andando avanti senza metterci pressione sul rinnovo. Ora siamo concentrati sulla partita, poi vediamo".

"Modric? La scorsa stagione abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano crescere per dare un impatto alla squadra. Il suo impatto è stato devastante per tutti, ma non è una sorpresa. Prepara ogni partita in maniera maniacale, spero che possa continuare a giocare con noi. Lui ha un'opzione sul contratto per un altro anno, ma decideremo insieme".