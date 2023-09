Milan | Tegola per Pioli, domani esami per Krunic. Theo e Calabria...

Fonte: Milan News

Problemi per il Milan. L'ultimo infortunio in ordine di tempo è quello di Rade Krunic. Nel secondo tempo della partita di ieri contro il Verona, il centrocampista bosniaco si è fermato per poi sedersi a terra lamentando un dolore muscolare. Come riporta Milan News, Pioli nel post gara non era ottimista: "Purtroppo credo che abbia un problema muscolare. Ha sentito qualcosa al flessore quindi sicuramente qualcosina c’è stato. L’entità non posso saperla, credo sarà difficile vederlo nelle prossime partite". Come già riportato, difficilmente sarà disponibile per i prossimi impegni,soprattutto per la Lazio. Intanto, domani mattina Krunic effettuerà gli esami clinici per valutare l'entità del danno. Ma non solo.

Qualche ora prima del match contro il Verona, si erano fermati anche Calabria e Theo a fermarsi. Per loro un edema muscolare come postumo dell'incontro di Champions League contro il Newcastle: si tratta solo di una botta da smaltire. Pioli, in questo caso, è stato molto più positivo: "Hanno avuto la famosa vecchietta che gli ha provocato un edema, quindi una contrattura. Siamo fiduciosi che possano rientrare".