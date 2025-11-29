Milan, Tomori e i complimenti alla Lazio: ecco cos'ha detto

Nel post partita di Milan - Lazio, il difensore rossonero Tomori ha parlato ai microfoni di SkySport.

© foto di www.imagephotoagency.it

“La Lazio è una buona squadra, ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sofferto insieme, portiamo i tre punti a casa".

"Il nostro gruppo è forte, per come stiamo giocando adesso si vede che siamo uniti. Vogliamo continuare così. Non pensiamo troppo avanti, solo alla prossima partita".

Tomori ha parlato anche ai microfoni di Dazn: "Abbiamo un buon gruppo, stiamo lavorando bene. Questo spirito ci serve perché questo campionato è duro, ogni partita è importante. Sapevamo che era importante, per questo ho festeggiato dopo il gol. Sappiamo che ogni partita è difficile, per me da difensore è bello vincere 1-0 perché significa che abbiamo difeso bene. I tre punti valgono lo stesso sia se vinciamo 1-0 sia 3-0".

