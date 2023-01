Milan, verso la Lazio: Pioli recupera un calciatore. E ora gli indisponibili...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della partita di martedì, a Milanello prosegue la preparazione alla sfida contro la Lazio. Pioli può esser felice per il recupero di Rade Krunic, che si è allenato col resto del gruppo. Un rientro importante per la squadra e l'allenatore, che vede anche svuotarsi l'infermeria. Rimangono quattro, al momento, gli indisponibili: Florenzi, Maignan, Ballo Touré e Ibrahimovic.

TORNA ALLA HOMEPAGE