Milinkovic all'Al-Hilal: non solo il numero, Sergej cambia anche nome

Sergej Milinkovic Savic è volato in Arabia Saudita. Il centrocampista ha accettato l'offerta dell'Al-Hilal ed è stato annunciato in queste ore dal club saudita. Nel video dell'ufficialità del lub arabo in molti hanno notato una particolarità. Nel video il nome Sergej, viene pronunciato Sergi. Una curiosità dovuta anche alla lingua diversa, ma per i tifosi della Lazio abituati bene a scandire il nome del Sergente la cosa ha attirato l'attenzione. Non solo perché il serbo ha cambiato numero e indosserà il 22. La cosa curiosia è che Milinkovic ha cambiato anche nome. Se alla Lazio davano priorità al primo cognome, in Arabia al secondo. La gif di presentazione si chiude con il "Welcome Savic" e anche l'acronimo da SMS21 diventa SS22. Dopo otto anni, tante novità aspettano il giocatore.

Born to be a “HERO”

Raised as a “CHAMPION” pic.twitter.com/XC3oZwgEBe — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) July 12, 2023