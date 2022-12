Milinkovic, Ballotta: “Chissà che non sia l’anno buono. C’è bisogno…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il mercato e con lui le voci, sempre più insistenti, di un possibile addio di Milinkovic. Il futuro del centrocampista nella Capitale è tutto da vedere, la Lazio non vorrebbe lasciarlo andare e spera di poter trovare il giusto compromesso per trattenerlo. A tal proposito, ai microfoni di JuventusNews24, si è espresso Marco Ballotta. Queste le parole dell’ex biancoceleste: “Ormai sono anni che continua questa storia. Da 4-5 anni se ne parla sul mercato, ma Lotito riesce sempre a trattenerlo oppure non arriva l’offerta che lui crede sia giusta. Per liberare un giocatore del genere c’è bisogno di una cifra importante, con un’uscita del genere dovrebbe rifare la squadra. Chissà che non sia l’anno buono, perché poi alla lunga anche lui potrebbe cercare un club per giocare la Champions e cercare di vincerla”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE