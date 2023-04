Milinkovic, Brambati: "Stessa storia di Leao". E sulla Champions...

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha battuto il Monza grazie anche alla rete di Milinkovic. Il serbo ha ritrovato il gol che mancava da un bel po’ di tempo e ai microfoni di TMW, Massimo Brambati ha provato a dare una spiegazione del momento vissuto dal biancoceleste: “Forse stare tanto in un ambiente può portarti a non avere grandi motivazioni. La Lazio negli anni scorsi ha vinto quello che poteva vincere, lui vorrebbe confrontarsi con altri palcoscenici. Se c'è l'opportunità Lotito deve pensarci bene. 40-50 milioni? Comincia ad essere una situazione come Leao. Se non lo vendi in questo mercato lo perdi”.

CHAMPIONS - “Chi rischia di più? Di tutte queste qualcuna rimarrà con un pugno di mosche in mano. E dico Juventus, Milan e Inter. Attenzione, perché se rimani fuori da tutto poi devi tirare le somme finali. In questo momento l'unica al riparo è il Napoli, che arrivando anche ai quarti di Champions ha fatto la storia del club. Lazio e Roma inizialmente non le vedevo pretendenti ma sono lì. E poi vedremo cosa accadrà alla Juventus”.

