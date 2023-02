Milinkovic, festa doppia: compleanno con vittoria! E sui social... - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Festeggiamenti doppi per Milinkovic, che oggi esulta sia per il compimento dei suoi 28 anni che per la vittoria della Lazio. L'ha confermato lui stesso nel post condiviso su Instagram al termine del match. "Oggi festeggio il mio compleanno e la vittoria della Lazio. Bene!", la didascalia scelta dal Sergente per accompagnare alcuni scatti della partita.

TORNA ALLA HOMEPAGE