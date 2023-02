Milinkovic, gli auguri arrivano anche da un ex Lazio: di chi si tratta - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno speciale in casa Lazio quello odierno: oltre ad esserci in programma la sfida contro la Sampdoria, si festeggia il compleanno di Sergej Milinkovic-Savic. Tifosi e compagni stanno dedicando un pensiero al Sergente, nel giorno in cui compie 28 anni. E alla serie praticamente infinita di auguri s'è aggiunto negli ultimi minuti Luiz Felipe. Il brasiliano ha condiviso su Instagram una foto insieme al serbo quando anche lui vestiva la maglia della Lazio, per poi aggiungere: "Tanti auguri di buon compleanno, papi".

