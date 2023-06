Milinkovic, Il Messaggero gli scrive: "I laziali ti amano, pensa al rinnovo"

Alberto Della Palma ha deciso di scrivere una lettera direttamente a Milinkovic invitandolo a riflettere sul futuro e invitandolo a rinnovare...

RASSEGNA STAMPA - Alberto Della Palma ha deciso di scrivere direttamente a Sergej Milinkovic Savic. Una lettera sulle pagine de Il Messaggero in cui invita il centrocampista a ragionare sull'eventuale rinnovo con la Lazio. In biancoceleste lui è una star e i tifosi lo amano come non potrà mai fare nessun altra tifoseria. Ecco il testo della lettera: "Carissimo Sergej, a circa due mesi dall'inizio della prossima stagione, abbiamo deciso di scriverti una lettera aperta, invitandoti a riflettere sul futuro e, possibilmente, anche sulla eventuale permanenza alla Lazio, che al momento ci sembra un'ipotesi fantacalcistica. Tutti conoscono, da almeno un paio di anni, il tuo desiderio di misurarti su altri livelli, in un club di dimensione europea, che sia in A, in Premier o nella Liga, ma visto che siamo già arrivati al 26 giugno e nessuno si è presentato dal presidente Lotito con un'offerta degna di essere presa in considerazione, ti invitiamo a prendere in esame l'ipotesi di un rinnovo - alle cifre che meriti e pretendi - e di una permanenza alla Lazio, che comunque nell'ultimo campionato è arrivata al secondo posto conquistando la Champions. Nessuno può darti l'amore che la gente laziale ti ha dimostrato nel pomeriggio in cui, con una doppietta alla Cremonese, hai timbrato l'ingresso della squadra biancoceleste nel torneo che tanto inseguivi: un affetto sconfinato, in uno stadio stracolmo, che non può averti lasciato indifferente".

"Segui l'amore del popolo laziale"

La lettera prosegue: "Caro Sergej, può essere proprio la Lazio la big con cui misurarti in Italia e in Europa contro tutte le rivali più forti che non hanno fatto un solo sforzo per acquistarti. Si è parlato del Real di Ancelotti, del Psg, dell'Arsenal, mai del City che pure spende cifre fuori da ogni logica ogni estate: nessuno, nonostante i proclami del tuo procuratore a cui sei giustamente legato da stima e affetto, si è ancora presentato dalla Lazio con 35-40 milioni, valutazione suggerita solo da un contratto in scadenza. E vogliamo parlare dei club italiani? Inzaghi voleva e vorrebbe portarti all'Inter ma il presidente Zhang lo ha gelato subito: dopo i 30 milioni spesi per Correa, non vuole più sedersi al tavolo con Lotito, anche perché non ha disponibilità economiche. E il Milan, dopo aver ceduto Tonali per oltre 70 milioni, si è subito rivolto al Sassuolo per Frattesi: eppure anche Pioli ti ha allenato e amato come giocatore di talento, perché non si è ancora speso per portarti in rossonero? E vogliamo parlare della Juve, che dopo aver scelto Pogba, ora privilegia il rinnovo di Rabiot piuttosto che il tuo talento e la tua serietà? L'Arabia, infine, non vogliamo nemmeno prenderla in considerazione, perché a 28 anni preferire i soldi alle ambizioni sarebbe un vero delitto. Sergej ascolta il cuore e segui l'amore del popolo biancoceleste, che non c'è una squadra migliore della Lazio per andare verso un futuro di successo. In attesa delle tue decisioni e sognando una risposta positiva, ti auguriamo comunque buone vacanze".