Milinkovic, la Serie A è pazza di te e dei tuoi "colpi di tacco" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mondiale affascina, ma la Serie A manca così come le domeniche a tifare la squadra del cuore. La nostalgia sta prendendo il sopravvento e i ricordi si stanno prendendo la scena. In attesa di ritornare a popolare gli stadi e a tifare appassionatamente per i propri beniamini, la Lega ha deciso di colmare questa mancanza con video e post che ricordano le migliori giocate e gol. Lo testimonia l’ultimo post condiviso tramite i canali social ufficiali, il protagonista è Milinkovic Savic. Questo il messaggio che accompagna il video: “SERGEJ PASSIONE COLPI DI TACCO”

SERGEJ PASSIONE COLPI DI TACCO ✨ | @OfficialSSLazio pic.twitter.com/CgSTNJ07rI — Lega Serie A (@SerieA) December 12, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE