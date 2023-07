Milinkovic, le lacrime dei tifosi dopo i saluti: "Giuriamo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ieri è stata ufficializzata la cessione di Milinkovic con un comunicato a cui ha fatto seguito un video di saluti. Un veloce recap dei momenti più importanti, poi le parole e le promesse del centrocampista che si è rivolto a cuore aperto ai tifosi. “Due mesi per partorire questo video e due secondi per piangere” ha commentato un utente sotto al post della società. “Giuro che mai ti dimenticherò” ha affermato un altro, c’è chi spera in un suo ritorno o comunque di rivederlo presto. Chi lo ringrazia per questi otto anni bellissimi, chi gli ricorda che comunque vada e nonostante tutto "La Lazio sarà sempre casa tua". "Grazie di cuore per ogni singolo istante".

