Milinkovic, non solo i tifosi. Anche la società è con te: il messaggio - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento delicato quello che sta vivendo la Lazio, in lotta per un posto in Champions che ora non sembra più essere così scontato e vicino. La bramano i tifosi e con loro i biancocelesti, vogliosi più che mai di realizzare questo sogno. Serve concentrazione per allontanare ogni pensiero negativo e restare focalizzati sull’obiettivo. Ne sa qualcosa Milinkovic che nelle ultime settimane è stato sommerso da critiche per non aver brillato come suo solito, può succedere e l’importante però è riprendersi. Lo ha fatto con orgoglio nella gara contro il Lecce, regalando il gol del pareggio e un punto prezioso. Una liberazione. All’Olimpico i tifosi hanno ‘abbracciato’ il centrocampista esponendo uno striscione dalla Nord. Al messaggio del popolo laziale ha fatto eco quello della società che, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ribadire: “Siamo con te, Sergente”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE