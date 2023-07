Milinkovic saluta il suo nuovo club: "Pronto per iniziare a lavorare" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic è ormai in Arabia, pronto per unirsi al gruppo di Jorge Jesus e iniziare a lavorare. Sui social dell'Al Hilal in questi due giorni si sono moltiplicati i post relativi all'approdo del serbo e allo stesso modo l'Instagram del giocatore ha visto un cambiamento radicale. L'ultimo video con dedica alla Lazio, poi nuovi scatti con la maglia blu del club saudita. L'ultimo lo ritrae sorridente durante lo shooting e lo scatto è seguito dalla didascalia: "Felice di unirmi alla famiglia. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza. Pronto per iniziare a lavorare".