Milinkovic, Stojkovic lo esclude dai convocati: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani la Serbia affronterà il Belgio, in amichevole, e domenica la Bulgaria, ultima tappa della fase a gironi per le qualificazioni al prossimo Europeo. In entrambe le sfide non sarà presente Sergej Milinkovic Savic, escluso da Stojkovic nella lista dei convocati. Alla vigilia del primo match, in conferenza stampa, il ct ha chiarito il motivo della sua assenza: “Sergej ha problemi con i legamenti del ginocchio”.

