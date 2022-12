Milinkovic, Stojkovic lo sostituisce e lui non la prende bene: cos'è successo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La gara di Milinkovic contro la Svizzera dura meno di 70'. Il Sergente, mandato in campo dal primo minuto dal commissario tecnico, è stato sostituito al 68' con il parziale fermo sul 2-3: al suo posto è entrato in campo Maksimovic. Il centrocampista della Lazio, tuttavia, non l'ha presa bene. E, uscito dal terreno di gioco, ha mostrato tutto il proprio disappunto in panchina togliendosi immediatamente la maglia. Probabile che la scelta dell'allenatore sia giunta anche in virtù di un piccolo problema fisico di Milinkovic ma, come spiegato anche dai telecronisti di Rai Sport, il cambio non è andato giù al Sergente. Che non ha affatto nascosto la sua amarezza.

