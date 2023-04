Milinkovic, un gol nel cuore dei tifosi. Sui social scatta il tam tam: “Rinnova”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic ha ritrovato il gol, ha sorpreso il Monza e fatto di nuovo breccia nel cuore dei tifosi della Lazio. Protagonista indiscusso del match all’U-Power Stadium e di tantissimi altri che difficilmente si potranno dimenticare, le sue prodezze gli hanno consentito di scrivere una nuova pagina di storia: è il miglior marcatore straniero del club. Non c’è da stupirsi se in ogni sessione di mercato finisce per prendersi la scena. I rumors ci sono, non si possono ignorare e la mancata firma sul rinnovo fa tremare il popolo biancoceleste che vorrebbe godere del suo estro per tanto tempo ancora. Così, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro e in vista della finestra estiva di mercato, i supporter hanno deciso di giocare d’anticipo intasando di commenti l’ultimo post su Instagram del centrocampista. Si i complimenti, ma c’è qualcosa di più importante da dirgli e che non può aspettare: RESTA. ‘Rinnova, ti amo alla follia’ scrive un utente, ‘Rimani’ più di qualcuno, ‘A vita’ esordisce qualcun altro, ‘Rinnova e andiamo in giro per l’Europa’ un altro ancora. E poi ’Non ti curar di loro, rimani per quello che hai dentro e che hai sempre dato a questa maglia’. Insomma, il messaggio è forte e chiaro. Nient’altro da aggiungere.

