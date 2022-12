Mini abbonamento Lazio, dalle partite ai prezzi: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

MINI ABBONAMENTO LAZIO - Manca sempre meno alla ripresa del campionato. La prima partita del 2023 la Lazio giocherà in trasferta a Lecce, ma tra gennaio e febbraio non mancheranno gli appuntamenti allo Stadio Olimpico. Per questo motivo la società ha pensato di lanciare un mini abbonamento Lazio da poter sottoscrivere dalle ore 15:00 di venerdì 9 dicembre alle 18:00 di sabato 24 dicembre in modalità online e presso i Lazio Style 1900 abilitati. I prezzi variano dai 99 euro della Curva Maestrelli e dei Distinti Sud-Est ai 270 euro della Monte Mario. La Tevere Parterre centrale si acquista a 150 euro, la Tevere Laterale a 154, mentre per Tevere Top e Gold i prezzi salgono a 225 e 270 euro. La tabella con le informazioni e i prezzi può essere consultata sul sito ufficiale della società.