Missione Europei 2024, l'Italia riparte dopo il flop Mondiale

Ci siamo quasi. Dal 23 marzo cominciano le gare di qualificazione per la 17^ edizione degli Europei, che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Una manifestazione che vedrà l'Italia di Roberto Mancini impegnata a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley in occasione dell'edizione 2020, giocata però nell'estate successiva a causa del Covid.

Inutile sottolineare quanto cocente sia stata la mancata partecipazione della Nazionale azzurra a Qatar 2022 e quindi è una nazione intera che si attende un pronto riscatto, pur riuscendo difficilmente a suturare la ferita causata dall'aver fallito la qualificazione al secondo mondiale di fila.

Le quote scommesse sulle qualifiche agli europei vedono gli azzurri partire sfavoriti nel girone C con l'Inghilterra, data per vincente dai bookmakers. La vera lotta dunque sarà contro Kane e compagni, ma certo il team macedone non rievoca bei ricordi ai colori azzurri..

In alcuni gironi spiccano soprattutto cinque squadre con il ruolo di grandi favorite: la Spagna nel gruppo A, (poi Norvegia e Scozia); la Danimarca nel gruppo H seguita dalla Finlandia; il Portogallo nel girone J favorita sulla Bosnia ed Erzegovina; il Belgio nel gruppo E superfavorito su Austria e Svezia; e infine la Svizzera nel gruppo I, che non dovrebbe avere alcun problema a spuntarla su Romania e Israele.

Maggior equilibrio si registra invece negli altri raggruppamenti. Nel girone B, infatti, sembra essere già alla vigilia di un vero e proprio testa a testa fra Francia ed Olanda, così come nel girone G tra Serbia ed Ungheria e in quello D tra Croazia e Turchia ma, con il Galles come terzo incomodo. Chiudiamo con il gruppo E tra Polonia e Repubblica Ceca a contendersi il primo posto.

L'urna ha insomma giocato brutti scherzi a diverse nazionali, facilitando invece il percorso di altre ma, anche considerando il cammino di alcune squadre nelle recenti qualificazioni per la Nations League, nulla deve essere dato per scontato. Non ci resta che attendere il responso del campo, confidando che Mancini e i suoi ragazzi tornino protagonisti.