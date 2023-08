MIXED ZONE - Casale: "A questa Lazio serve umiltà. Tifosi? Ecco cosa ci hanno detto" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Genoa, Nicolò Casale ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le parole del numero 15 biancoceleste:

Che momento è?

“È sicuramente un momento difficile, bisogna tornare velocemente coi piedi per terra, cancellare lo scorso anno, non pensare che siamo arrivati secondi perché siamo stati dei fenomeni. Bisogna cercare di pensare anche che magari qualche squadra l’anno scorso ha toppato. Piedi per terra, lavorare, possiamo sistemare subito le cose”.

Problema di umiltà?

“Questo non lo so, ci manca un po’ di brillantezza nel pressing che avevamo l’anno scorso. Siamo agli inizi, abbiamo lavorato tanto in ritiro, ci può stare, però dobbiamo essere capaci di essere più esperti nelle difficoltà. Abbiamo giocato contro due squadre che sulla carta sono inferiori e abbiamo fatto due figuracce”.

Problema mentale? C’è un po’ di nervosismo?

“Difficile da dire. In settimana avevamo detto di cancellare quella partita lì e ripartire, che il nostro campionato partiva oggi perché altrimenti ci saremmo portati avanti delle scorie. Sicuramente il loro gol è venuto in un momento in cui ci stavano schiacciando, col nostro modo di giocare se non fai un pressing adatto rischi con qualsiasi squadra. È stato difficile trovare il gol, loro si sono chiusi tutti dietro, complicato trovare gli spazi. Bisogna approcciare meglio e poi se si va sotto essere in grado di ribaltarla”.

Sarri cosa ha detto?

“Non abbiamo ancora parlato, parliamo sempre il giorno dopo”.

Adesso arrivano partite in cui è ancora più difficile…

"Sinceramente di aver superato questo problema che c’è stato anche l’anno scorso - contro le squadre inferiori abbiamo sempre fatto più fatica - poi quando ci siamo trovati ad affrontare squadre con una rosa più forte abbiamo dimostrato di potercela giocare sempre. Un discorso di testa questo, dobbiamo affrontare le partite sapendo che sono tutte difficili, non guardare il nome della squadra”.

Tifosi?

“Ci hanno chiesto di non mollare, che sono con noi. I fischi fanno parte del gioco. Siamo arrabbiati noi, figuriamo loro. Sono con noi, ma dobbiamo svoltare subito questo momento negativo”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO