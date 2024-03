MIXED ZONE - de Ligt: "Lazio bene fino all'1-0. Vi racconto Sarri..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sponda Lazio Cataldi e Provedel, sponda Bayern Monaco si è presentato in mixed zone de Ligt. Le parole dell'olandese: "Buon rapporto con Sarri? Si, lui è stato il mio allenatore per un anno, abbiamo vinto lo Scudetto. Sono felice di rivederlo, per lui è stato difficile oggi perché ha perso però ho tanto rispetto".

"Il 2-0 nel primo tempo è stato molto importante, così sapevamo che la Lazio avrebbe dovuto attaccare di più, avrebbe lasciato più spazio dietro e questo è stato molto importante. Nella gara d'andata la Lazio aveva fatto molto bene, noi non così bene. Avevamo perso per un gol, ma loro non avevano avuto tante occasioni. Ho sempre saputo che abbiamo una squadra forte e con la nostra qualità abbiamo fatto la differenza".

"La Lazio è sempre forte. Quando sono stato in Italia c'era Inzaghi e sono stati in corsa per il campionato. Adesso non so la posizione esatta di classifica, ma la Lazio è sempre un avversario difficile da affrontare".

"La Lazio ha fatto bene, noi abbiamo sentito anche un po' di pressione all'inizio. Dopo l'1-0 abbiamo lasciato tutta la tensione e abbiamo fatto bene".

"La cosa difficile delm primo anno con Sarri è che non parlavo italiano, mentre adesso capisco cosa lui mi diceva sempre. Sarri è un buon uomo che ama i suoi giocatori e fa il suo lavoro molto nello specifico e fa giocare bene. La Lazio con tutto il rispetto è un'altra squadra rispetto a quella Juventus però il fatto che lui sta qua in Champions fino a questoi turno è stato un risultato buonissimo e spero che anche in Serie A possano fare bene".