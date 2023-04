MIXED ZONE | Felipe Anderson: "Tifosi incredibili, ora pensiamo alla prossima gara" - VIDEO

Amaro ko quello subito dalla Lazio per mano del Torino che si è imposta all'Olimpico per 0-1 con la rete di Ilic. Al termine della gara Felipe Anderson ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in zona mista: "Ci dispiace tanto perché il nostro percorso era in discesa in classifica, siamo venuti da un bel cammino disputando gare positive. Sapevamo che oggi era una gara durissima che abbiamo preparato bene. Spiace per il risultato, ma non possiamo abbassare la testa adesso. In campo sono mancati i passaggi, loro venivamo a uomo quindi dovevamo usare più gli appoggi. Davanti sono mancate le giocate veloci, dobbiamo continuare a lavorarare e a pensare alla prossima partita. Impareremo e nelle prossime gara faremo meglio. Vogliamo stare insieme ai tifosi che ci danno una spinta incredibile, abbiamo bisogno di loro soprattutto adesso perché dobbiamo ripartire subito. Dobbiamo unirci, squadra e tifosi. Se pensiamo troppo in avanti sbagliamo perché ci sono gare come questa che ci possono fare male. Da adesso in poi sono tutte finali".

ARBITRO - "Non mi piace commentare. Abbiamo visto dal campo quello che è successo".

INTER - "In questo finale di stagione abbiamo gli scontri diretti, sarà una gara in cui servirà la massima cocnentrazione. Loro sono un avversario diretto quindi dobbiamo pensare a fare punti. Sicuramente dobbiamo ripartire".

