MIXED ZONE | Lazio, Anderson: "Derby? Dopo una sconfitta è più difficile. Ai tifosi dico..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Felipe Anderson ha analizzato la sfida di questa sera ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le parole del brasiliano:

"Dovevamo venire qui per provarci, per vincere e ribaltare il risultato. Abbiamo iniziato bene, nei primi minuti abbiamo pensato di potercela fare davvero. Eravamo messi bene, abbiamo fatto un gol che avremmo potuto gestire meglio. Loro erano in difficoltà, non siamo stati in grado di gestire quel vantaggio che sarebbe stato veramente importante per il secondo tempo. Loro avrebbero dovuto aprirsi e noi avremmo dovuto fare anche il secondo gol. Dovevamo far meglio".

Pronti per il derby?

"Dopo una sconfitta è sempre più difficile. Quando si vince è più facile lavorare, quando si perde c'è tanto rammarico, soprattutto dopo un'eliminazione. Dobbiamo riflettere sui nostri errori per non ricommetterli nella partita successiva. In questi giorni dobbiamo essere molto intelligenti a gestire queste emozioni, non abbiamo tempo di star giù. Il derby è una partita importantissima per noi, per la città, per la classifica, ci sono punti preziosi in palio. Dobbiamo essere veloci a ripartire".

Aumentano ora le responsabilità in campionato?

"Volevamo vincere ogni partita, abbiamo fatto degli errori che ci hanno portato fuori dall'Europa League, ma era un girone molto complicato. Ora siamo usciti dalla Conference, sicuramente dobbiamo puntare tutto sul campionato. Avendo anche più tempo a disposizione, vogliamo arrivare più in alto possibile".

Pronto a livello fisico ad affrontare una squadra come la Roma?

"Sì, sicuramente. Abbiamo un lavoro molto importante per il recupero. Questi giorni saranno fondamentali, tutti hanno un ruolo molto importante e dobbiamo essere a disposizione del mister. Anche loro hanno giocato oggi, dobbiamo sfruttare al meglio il tempo a disposizione".

Un messaggio ai tifosi?

"Loro sanno quanto noi appreziamo che ci seguano sempre, indipendentemente se giochiamo all'Olimpico o fuori. Oggi sono venuti in tanti, in tutte le trasferte sembra che abbiamo metà dello stadio per quello che fanno, per il supporto che ci danno. Chiediamo loro di essere con noi fino alla fine, daremo tutto e lo faremo per loro. Ci dispiace per oggi, il gruppo è molto felice di avere sempre il sostegno dei tifosi. Abbiamo bisogno di loro, dobbiamo fare vedere la forza dell'Olimpico e della nostra tifoseria".

