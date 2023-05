MIXED ZONE | Lazio, Basic: "In futuro voglio solo una cosa..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al termine di Lazio - Sassuolo, anche Toma Basic, andato in gol nel finale del match di questa sera, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: "Sono contento per la squadra, questa è una vittoria molto importante per noi. Dopo due sconfitte, abbiamo mostrato un buon calcio, con un ritmo altro. Adesso dobbiamo affrontare il Milan a Milano, dovremo dimostrare qualcosa di diverso rispetto all'ultima volta a San Siro. Speriamo di poter ottenere i tre punti. Panchina? Abbiamo dimostrato che possiamo aiutare dalla panchina e questo è importante per la squadra, per potere crescere. Possiamo mettere in difficoltà tutti i titolari".

"Cosa significa questo gol per me? È il primo gol in A, spero che sia l'inizio di un buon periodo per me. Cosa mi è mancato? Difficile dirlo, sono qui e voglio dare tutto per la squadra. Abbiamo tanta qualità a centrocampo, quindi io sono qui, sono ancora giovane, voglio rimanere e giocare. Questa vittoria è veramente importante per la Champions, abbiamo cinque partite, cinque battaglie, dobbiamo pensare partita dopo partita. Dove penso di poter migliorare? Voglio far giocare di più la squadra, quindi essere più in possesso palla".

