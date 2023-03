MIXED ZONE | Lazio, Cancellieri: "È ancora tutto in gioco. Esterno o punta? Preferisco…”

Brutto ko quello della Lazio che esce sconfitta dall'Olimpico per mano dell'AZ Alkmaar che si è imposto per 1-2 con le reti di Paulidīs e Kerkez. Al termine della gara anche Matteo Cancellieri è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "È stata una partita complicata. Sapevamo che non bisogna mai sottovalutare l’avversario. Nel primo tempo abbiamo tenuto palla bene, sembravano in dominio, però poi non può calare il ritmo con queste squadre qui e si paga il conto alla fine. C’è ancora tempo per recuperare”.

La Lazio si è un po’ fermata dopo il gol di Pedro… “A volte può succedere che andando in vantaggio e avendo il gioco sotto controllo, si pensa che possa essere così per tutta la partita. Bisogna sempre tenere il ritmo alto per evitare quello che è successo oggi”.

Un’altra difficoltà dopo una grande partita come quella di Napoli… “Non l’abbiamo sottovalutata. Queste partite non bisogna sottovalutarle anche se hai il gioco in mano. Ogni partita è diversa. Ci sono partite in cui riusciamo a fare sempre bene come a Napoli. Altre volte succede che il primo tempo lo facciamo bene ma non riusciamo a buttare la palla dentro per chiudere la partita”.

Quanta percentuale c’è di passaggio del turno? “Abbiamo tutto il tempo. Siamo sereni e siamo in un bel periodo. È ancora tutto in gioco”.

Questa sconfitta fa arrabbiare? “Ci delude, ma fino a un certo punto. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo che c’è ancora una partita da giocare. Il clima è sereno e stiamo bene. Si vedrà al ritorno senza troppe paure”.

Come cambia l’interpretazione delle partite senza Immobile? "Sicuramente manca Ciro che è una macchina da gol. Dobbiamo anche abituarti e giocare le partite senza di lui che è un punto di riferimento per noi”.

Adattamento nel ruolo, esterno o centravanti? “Dove vengo messo mi devo far trovare pronto. È un livello altissimo. Se vengo messo esterno che è il mio ruolo naturale mi trovo bene, se vengo messo punta uguale”.

Cosa vi ha dato più fastidio dell’AZ? “Loro palleggiavano bene. Tenevano bene palla, forse questo ci ha un po’ innervosito. Siamo andati a prenderli molto alti per cercare di rubare palla nella loro metà campo. Questo un po’ ci ha smosso, ma la partita è stata condizionata un po’ da eventi. Non siamo riusciti a buttarla dentro e questo un po’ ci ha destabilizzato”.