MIXED ZONE - Lazio, Castellanos: "Pensiamo subito alla prossima. E ai tifosi..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Valentin Castellanos, a qualche ora dalla conclusione del derby della Capitale, s'è espresso sulla sconfitta ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le parole dell'argentino:

Quanto rammarico?

"Sì, siamo tristi. Credo che non abbiamo giocato male. Tutti i derby vanno vinti, certo. Però sento che abbiamo avuto anche delle buone opportunità di fare gol in molti momenti della partita. E ora nulla, dobbiamo focalizzarci sul campionato e poi abbiamo una semifinale con la Juve che è importante per noi, per i tifosi e adesso pensiamo solamente alla prossima partita".

Com'è cambiata la Lazio con Tudor in avanti?

"Sarri e Tudor sono due allenatori diversi, ciascuno con le sue caratteristiche. Dobbiamo abituarci al gioco del nuovo tecnico, lo stiamo facendo molto bene. Nonostante abbiamo lavorato poco tempo, stiamo capendo cosa chiede il mister, sono convinto che arriveranno buoni risultati".

Ti piacerebbe giocare insieme a Immobile?

"Certo! Giocare con lui sarebbe molto bello però dipende dal mister, dal suo modo di giocare. Anche in virtù della qualità di Ciro, giocare accanto a lui sarebbe bellissimo. Tudor gioca con un attaccante, dobbiamo lavorare in questo modo, per far in modo che possiamo riusciamo a fare cosa chiede Tudor".

Un pensiero ai tifosi?

"Il tifoso è sempre accanto a noi, ci sostiene. Sfortuntamente non siamo riusciti a regalargli la vittoria, vogliamo comunque ringraziarli per l'appoggio e invertire il trend già dalla prossima partita".

