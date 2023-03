MIXED ZONE | Lazio, Cataldi: "Noi più forti della Roma? Il campo dice..." - VIDEO

Forse in pochi sentono il derby come Danilo Cataldi. Il 32 romano e laziale come il resto della squadra al triplice fischio si è lasciato andare a un'esultanza sfrenata sotto la Nord. Il numero 32 biancoceleste ha anche risposto alle domande dei cronisti presenti al termine della gara: "Vincere un derby è sempre bello, quest'anno ne abbiamo vinti due su due, tra l'altro erano punti importanti in zona Champions quindi siamo doppiamente contenti. Le loro provocazioni? Hanno un problema un po' con tutti, fanno sempre un po' troppo. In campo si può discutere ma quello che viene dopo è sempre un po' troppo, ma anche questo fa parte del derby. Le provocazioni ci sono sempre, le gare si preparano da sole, soprattutto queste. Penso abbiamo interpretato bene la gara anche prima della loro espulsione, abbiamo retto anche nei minuti finali. Chi è arrivato qui ha capito l'importanza di questa partita già nel derby dandata, percepisci dall'esterno la pressione, quando entri qui e vedi uno stadio pieno capisci l'importanza della gara. Siamo contenti, della squadra, della classifica, dobbiamo continuare così e non avere più alti e bassi. Parapiglia finale? Sono andato a esultare vicino alla Tevere, poi mi sono girato e ho visto la folla ma non so cosa sia successo. Una volta che si placano gli animi è inutile l'espulsione, tirare fuori un rosso per squadra non porta niente di buono. Più forti della Roma? Il campo ha dimostrato questo, sicuramente la Roma ha più esperienza a livello europeo, noi in questo pecchiamo ancora un pochino. Vediamo se rusciamo a tenere questo rtimo in campionato, sarebbe importante per noi e per la società".

QUI PER IL VIDEO