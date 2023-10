MIXED ZONE | Lazio - Celtic, Vecino: "Una vittoria che porta fiducia. Vincere qui..."

Al termine della partita, vinta allo scadere dalla Lazio contro il Celtic, è intervenuto in zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, l'autore del gol del momentaneo pareggio, Matias Vecino:

"E' andata bene, siamo contenti. In generale abbiamo fatto una buona partita, soffrendo nell'ultima parte del secondo tempo, ma siamo rimasti compatti. Abbiamo avuto qualche occasione per segnare in contropiede e alla fine è arrivato un bel premio. Il calcio è strano e vive a momenti. Io cerco di dare sempre il massimo, per fortuna ultimamente sta andando bene e speriamo di mantenere questo entusiasmo per rialzarci in campionato. Dobbiamo iniziare a pedalare. Due gol di testa? Sulle palle inattive ci lavoriamo sempre, sicuramente il mister sarà contento.

Siamo contenti oggi. Vincere serve sempre, ma ci soddisfa l'approccio alla partita, nonostante il loro gol. Non è facile vincere qua, loro sono una squadra dinamica, giocano in un bell'ambiente. In Champions League ogni partita fuori casa è sempre difficile. Oggi i tifosi erano tanti, è stato bellissimo festeggiare con loro il gol di Pedro. Cosa ci dà la Champions? Tanto, tutti vogliamo giocare competizioni così. Una vittoria come questa ci permette di avere fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi".