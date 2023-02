MIXED ZONE | Lazio, Gila: "Sono cresciuto tantissimo qui. La Conference..." - VIDEO

La Lazio vince per 1-0 contro il Cluj con un super Ciro Immobile. Al termine del match è intervenuto ai microfoni dei cronisti in zona mista Mario Gila. Questo il suo intervento: "Si deve sfruttare ogni minuto che concede il mister così si possono conseguire i risultati. Abbiamo fatto una Europa League non buona, per la Conference dobbiamo pensare partita per partita e arrivare all'obiettivo. Sono partite importanti per me, Sarri sa il gicoatore che sono e ha le sue ragioni. Sono cresciuto tantissimo, si impara moltissimo qui per il modo in cui si lavora in difesa. Mi manca un po' il ritmo però in allenamento abbiamo tanti giocatori di alto livello che insegnano moltissimo. Tutti gli spagnoli mi aiutano, come Patric, Luis Alberto, Pedro e li ringrazio molto. Se mi tremavano le gambe? In realtà no, ho fiducia in me e nella squadra in ogni allenamento. Avere testa ti fa uscire da ogni situazione, bisogna stare attivi se un giocatore esce a soli 15 minuti. Era un momento difficile ma bisogna stare subito stare dentro la partita. Immobile? Lui era molto soddisfatto, era da tante partite che non segnava, era molto contento per aver aiutato la squadra. Se la Conference League è un obiettivo per la Lazio? Sì, tutte le competizioni per la Lazio sono un obiettivo, come il campionato. Dobbiamo fare buone partite, pensare partita per partita, se continuiamo così facciamo cose buone".