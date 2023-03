MIXED ZONE | Lazio, Hysaj: "Roma? A loro piace fare casino in campo, noi..." - VIDEO

Una serata perfetta quella vissuta dalla Lazio che grazie alla rete di Zaccagni ha battuto la Roma anche nel derby di ritorno. Al termine del match anche Hysaj ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Era importantissimo portare punti a casa, vincere il secondo derby è una cosa veramente bella e poche persone lo provano. Mourinho? Le sue parole sono state pesanti, ma come dice lui non ci sarà neanche un terzo derby per loro, quindi noi andiamo dritti per la nostra strada. Sappiamo che la Roma è una squadra a cui piace fare molto casino in campo, noi siamo stati bravi a non cadere nelle loro provocazioni e nel loro gioco. Il nervosismo ci sta a fine gara, io stavo godendo non ho visto niente, poi mi hanno detto che Marusic aveva preso il rosso. Sosta? Aiuterà alcuni ma noi andiamo in Nazionale, è una cosa buona per chi è infortunato per riprendersi come Ciro".

TIFOSI - "Questa sfida non ha bisogno di essere preparata, è una gara che già vedendo un laziale in faccia capisci cosa devi fare in campo, anche lo staff che abbiamo intorno sono davvero pazzi, loro avevano voglia di vincere il derby e noi gli abbiamo regalato questa gioia. Ogni volta guardiamo la Curva, è uno spettacolo che non si vede in tante partite, è da vedere perché ti da carica prima di entrare in campo".

TITOLARE - "Il calcio è così, l'importante è non abbattersi, lavorare, migliorare e i risultati arrivano".

CLASSIFICA - "Non credo guarderemo Inter - Juventus, questa sera ci godiamo il derby, domani sapremo che avranno fatto".

