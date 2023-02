MIXED ZONE | Lazio, Marusic:"Dobbiamo guardare a noi stessi. Napoli? Gioca il miglior calcio d'Europa" - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita vinta contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista Adam Marusic. Ecco le parole del terzino della Lazio: "Abbiamo giocato bene, ci abbiamo provato dall’inizio e alla fine è arrivato il gol di Luis. Siamo lì e dobbiamo continuare così. Mancano 14 partite, dobbiamo guardare partita dopo partita, senza guadare troppo avanti. Venerdì giochiamo contro il Napoli che a mio parere gioca il calcio migliore d’Europa. Andiamo lì a giocarcela e vediamo. Per quanto riguarda Ciro sta bene e gioca bene. Vuole fare bene per la squadra, cosa deve fare di più?".

"Potevamo tirare più volte, anch’io ho sbagliato davanti alla porta. Alla fine abbiamo trovato questo gol e abbiamo preso questi tre punti molti importanti e andiamo avanti. È cambiata la mentalità, siamo più uniti, dobbiamo proseguire su questa scia. Anche contro squadre più deboli sulla carta dobbiamo giocare bene visto che ogni partita vale tre punti e dobbiamo conquistarli come abbiamo fatto oggi".

"Pellegrini? Dovete chiedere al mister. Sta bene, si allena con noi, deve solo aspettare il suo momento. Ci giochiamo il posto in Champions con la Roma? Non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo guardare a noi stessi e alla fine faremo i conti".