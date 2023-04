MIXED ZONE | Lazio, Romagnoli: “La Nord fondamentale. Il nostro obiettivo è…” - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sfida contro la Juventus, ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista è intervenuto Alessio Romagnoli. Queste le parole del difensore biancoceleste: "Lazio da Champions? Questa è una Lazio forte, la classifica lo dice e i risultati anche. Dobbiamo puntare alla Champions, è il nostro obiettivo e adesso nove partite nove finali e dobbiamo continuare così. Classifica? Adesso si pensa partita dopo partita. Ora si pensa alla prossima, allo Spezia. E poi si vede partita dopo partita. È una Lazio più matura. Mentalità? Penso che i miglioramenti si vedono, lavoriamo tanto e ogni giorno sui nostri concetti e cerchiamo di metterli in pratica partita dopo partita. Gol del pareggio? Peccato, è colpa nostra che ci siamo fatti sorprendere. L’importante è aver vinto la partita. Bilancio? Spero di farlo a fine stagione in positivo, per il momento è positivo però aspettiamo le altre partite perché fino a ora non abbiamo fatto nulla. Abbiamo tante partite difficili da affrontare. Esultare sotto la Nord? Bello, la Curva per noi è fondamentale. Ci fa sentire sempre il suo sostegno, sono unici. Noi cerchiamo di ripagare l’affetto sul campo. Quanto pesa questa vittoria? Vittoria importantissima perché è uno scontro diretto, è un segnale battere anche loro. Saranno nove partite veramente ostiche, tutte finali. Se sentiamo di aver riportato il pubblico allo stadio? Si, è una cosa che va di pari passo”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE