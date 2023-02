MIXED ZONE | Lazio, Vecino: "Gol sbagliati? Quando non entra... Su Conference e Champions" - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo Matteo Cancellieri, al termine di Cluj - Lazio nella zona mista del Costantin Radulescu ha parlato Matias Vecino: "Sapevamo che era una partita difficile perché giocavano con tanti palloni lunghi e il campo era veramente brutto. Ci siamo adattati a fare quel tipo di partita, non era facile. Avremmo potuto fare gol prima, per quello la qualificazione è rimasta aperta fino alla fine. Comunque l'importante era passare il turno. Oggi non penso sia stata una questione di approccio. Veniamo da tre partite in cui hanno praticamente giocato sempre gli stessi, ci mancano tanti giocatori. Quando giochi ogni tre giorni hai bisogno di una rosa lunga per poter gestire le forze. Come ho detto prima era una partita diversa, tanti palloni lunghi, tante seconde palle. Avremmo potuto segnare, avrei potuto segnare io. Dispiace perché l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine, ma non cambia niente".

RUOLO - "L'ho fatto diverse volte il play, soprattutto giocando in Nazionale, oppure ho fatto il vertice basso. In quel ruolo c'è bisogno di avere continuità, farlo una volta ogni tanto è difficile perché le misure e le pressioni non sono le stesse della mezzala. Chiaramente ti devi adattare, poi più giochi in una posizione e meglio ti senti, ma il mister sa che io posso dare una mano comunque, in tutti e tre i ruoli e deciderà lui in base alle partite".

GOL FALLITI - "Non ho rivisto l'azione, purtroppo è un periodo così, quando non vuole entrare... Mi ha dato molto fastidio perché potevamo chiudere la partita molto prima, ma capita. Quella situazione però mi dà veramente tanto fastidio".

CONFERENCE E CHAMPIONS - "Per noi la Conference può essere una cosa molto bella. Magari adesso non sembra così però piano piano che vai avanti diventa importante e noi non dobbiamo lasciare niente per strada. In ogni competizione, che sia la Conference o qualsiasi altra, dobbiamo puntare più in alto possibile. Credo che questa sia una buona opportunità per iniziare un percorso che ci potrà portare ad altri traguardi più importanti. In campionato? Siamo tutti lì, basta una partita per cambiare le posizioni. Ci sono tante partite da giocare, in tutto il campionato abbiamo dimostrato di potercela giocare con le altre squadre. Quella che sbaglierà di meno andrà in Champions, sono convinto. Secondo me la Lazio può vincere la Conference, guardando le squadre che sono rimaste possiamo arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che le cose si vedono in campo. C'è il Villarreal che è abituato a giocare queste competizioni, West Ham, Fiorentina. Ci siamo anche noi e ce la giocheremo fino alla fine".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI VECINO