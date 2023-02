MIXED ZONE | Lazio, Vecino: "Siamo stati bravi. Marcos ha qualità e sul mio futuro..." - VIDEO

La Lazio vince in 10 uomini in Conference League contro il Cluj, in una partita che la mentalità giusta era tutto ciò serviva trovare visto il cartellino rosso che ha subito Patric. L'eurogol di Ciro Immobile su assist al bacio di Felipe Anderson permette ai ragazzi di Maurizio Sarri di approcciare la gara di ritorno in maniera più tranquilla senza però abbassare la guardia. Così in zona mista al termine del match è intervenuto Matias Vecino ai microfoni dei cronisti : "Si è messo subito in salita, avevamo preparato un altro tipo di partita. Quando giochi in 10 devi raddoppiare gli sforzi, per pareggiare l'intensità e siamo stati bravi in questo perché abbiamo segnato e pure avuto qualche occasione per fare il secondo. Loro non è che abbiano avuto tante occasioni, portiamo questi 3 punti e non abbiamo concesso gol".

CONDIZIONI - "Sto bene, sto benissimo da diverse settimane e ho avuto un momento diffcile anche a momento fisico ma sono a disposizione, il mister lo sa. Domenica ci aspetta una partita che sarà una guerra e andremo là a recuperare i punti che avevamo perso qui all'Olimpicoe per accorciare la classifica che siamo tutti lì, giocando ogni tre giorni sembra che si passa da un momento buono a uno negativo in poco tempo. Dobbiamo rimanere in equilibrio, oggi il risultato porta fiducia alla squadra".

MENTALITA' - "Sappiamo che in Europa se cali un po' d'intensità tutte le squadre ti mettono in difficoltà. Vogliamo fare un altro tipo di partita perché 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita. In 10 devi raddoppiare le corse, ti manca un passaggio tra le linee e in alcuni momenti abbiamo fatto fatica. Era la partita che dovevamo fare e saper soffrire".

MARCOS ANTONIO - "Non è stato fortunato, ha grandi qualità ed è un ragazzo che sta bene e sono convinto che darà tante soddisfazioni alla Lazio perché è veramente bravo. Non ha giocato tanto ma è giovanissimo, sta imparando tanto e si allena sempre bene, so che farà bene perché se lo merita per le qualità che ha".

IMMOBILE - "Sappiamo quanto è importante per noi Ciro e quanto ci tiene al gol. Era dispiaciuto per l'ultima partita ma lui fa sempre gol e continuerà a farlo perché li ha sempre fatti e abbiamo bisogno di lii".

FUTURO - "Se resto alla Lazio? Sì, sì come no!"