MIXED ZONE - Lazio | Zaccagni: "Era la serata che sognavo! I nuovi? Dico che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio-Venezia, Mattia Zaccagni ha risposto alle domande dei cronisti nel corso dell'intervento in zona mista. Ecco le parole dell'attaccante e capitano biancoceleste: "Era importantissimo iniziare con una vittoria. Sono contento, soddisfatto per la prestazione. Adesso c'è da preparare un'altra partita importante. Può succedere di partire col freno a mano tirato, forse anche magari la tensione della prima partita, però siamo stati bravissimi, sul pezzo e abbiamo subito ribaltato la situazione. Rigori? È una cosa anche di campo. Se uno non se la sente e l'altro se la sente un po' di più, può dipendere di partita in partita insomma. La cornice del nostro pubblico è sempre fantastica, è stata un'emozione forte. Era la serata che sognavo, sono felice".

"Dedica? Ovviamente alla mia famiglia, alla piccola Dea. A me piace prendermi delle responsabilità, voglio prendermele e vedremo nel corso della stagione di prendermele il più possibile. Champions? Abbiamo giocato la prima giornata questa sera, ora l'obiettivo è Udine, poi magari tra di noi ci porremo il nostro obiettivo. Nuovi arrivati? Quando arrivi in una piazza grande come la Lazio, all'inizio si possono avere alcune difficoltà. Sono tutti bravi ragazzi con la giusta cultura di lavoro. Credo che sono pronti, faranno bene".

TORNA ALLA HOMEPAGE