MIXED ZONE | Lazio, Zaccagni: "Un sogno segnare in un derby". E su Immobile... - VIDEO

La sua giocata ha regalato alla Lazio il secondo derby stagionale. Mattia Zaccagni è sicuramente il protagonista di questa serata completamente a tinte biancocelesti. Il numero 20 ha risposto alle domande dei cronisti in zona mista al termine della gara: "Siamo molto contenti, era la serata che sognavo e è andata alla grande. Provocazione di Mourinho? Mister Sarri ci ha stimolato, noi guardiamo queste cose il meno possibile, non servono a niente. Sapevamo che loro fanno spesso così, provocano, per questo abbiamo cercato di essere tranquilli in partita e siamo stati bravi a farlo. Non serve caricare il derby perché già lo caricano tanto dall'esterno, è logico che la pressione che sentiamo dobbiamo portarla in campo e trasformarla in energia positiva come abbiamo fatto questa sera".

FINE PRIMO TEMPO - "Noi siamo tornati in campo quando dovevamo, loro sono tornati tardi".

CHAMPIONS - "Noi guardiamo già alla prossima gara, pensiamo a fare più punti possibili, poi alla fine tireremo le somme".

TIFOSI - "Un bambino sogna di giocare queste partite, sogna di segnare in un derby, vincere 1-0, esultare sotto la curva, non ha prezzo, sono emozioni che non si possono descrivere. Io un po' laziale? Direi...".

IMMOBILE - "Io e Ciro parliamo tutti i giorni, ci vediamo anche fuori dal campo. Per me è un fratello maggiore, tutti i consigli che mi da sono giusti. Per queta sera mi aveva detto di mantenere la calma e che avrei fatto gol ed è stato così".

