MIXED ZONE | Maximiano: "Spero di poter giocare di più, ma non penso al futuro" - VIDEO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La convincente vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Bologna ha segnato anche il ritorno tra i pali di Luis Maximiano. Il portiere portoghese non è stato chiaamto più di tanto in causa dagli emiliani, ma per lui è stato un match importante per ritrovare di nuovo il ritmo partita. Ecco le sue emozioni esternate in mixed zone al termine del match.

EMOZIONI - "Sono felice perché ho passato cinque mesi difficili. Ora mi sento bene a livello di sensazioni e a livello mentale. Credo che per me è stata una partita molto importante. Penso che quando si vince la squadra trova fiducia. Tutte le partite sono importanti sia in campionato che in coppa. Siamo la Lazio e dobbiamo vincere sempre".

AMBIENTAMENTO - "Nei primi mesi è stato veramente difficile, era tutto così nuovo. Cambiare paese non è mai semplice quando per chi fa questa professione. Non trovavo la casa, non conoscevo la lingua ed era nato mio figlio in Portogallo e non potevo essere con lui. Ora però la mia famiglia si trova bene qua e sono pronto a fare del mio meglio".

IMPIEGO E PROSPETTIVE - "Bisogna chiedere a Sarri quando mi impiegherà, sarà a lui a decidere quando giocherò. Non penso molto al futuro, penso all’allenamento di domani senza andare troppo oltre. Tutti i calciatori vogliono avere maggior spazio, sono molto giovane per me è importante giocare, ma non so cosa accadrà in futuro. Con Provedel e Adamonis ci troviamo bene e ci alleniamo al meglio per fare il bene della Lazio".

PROSSIMA PARTITA - "Il Milan è una grande squadra e come noi ha giocatori di qualità, ma non dobbiamo pensarci già ora, mancano ancora diversi giorni. Preferisco concentrarmi esclusivamente sull’allenamento di domani".