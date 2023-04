MIXED ZONE | Zaccagni: "Vietato guardare indietro, in campo per vincere". E su Luis... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mattia Zaccagni ha analizzato la vittoria della Lazio contro la Juventus anche in zona mista: "Questa è una Lazio maturata, siamo molto contenti, ci mancava la Juve tra le big e questa sera abbiamo dato il massimo in campo e ci siamo presi i tre punti. Dieci gol sono tanti, sono contento. Spero di migliorare ancora, mancano nove partite, posso segnare ancora. Classifica? Noi adesso dobbiamo guardare partita per partita e cercare di portare a casa sempre la vittoria. Ogni partita è diversa, bisogna affrontarla in modo diverso. Ma ciò che vogliamo è scendere in campo e conquistare i tre punti. Ci racconti il gol? Me lo aspettavo, l'abbiamo fatto anche ieri in allenamento. Il colpo di tacco è stato intercettato da Lazzari, oggi è uscito bene, mi ha dato una palla incredibile, più della metà del gol penso sia sua. Lazio da Champions? Luis c'ha dei colpi che in Serie A si vedono poco, è un giocatore in più e ci sta dando tantissimo".

"Rimpianto dei punti persi? Ci sono partite in cui abbiamo perso punti e un po' di rammarico c'è. Non possiamo e non dobbiamo guardare indietro, guardiamo solo avanti. In cosa potete migliorare? La conclusione da fuori è una soluzione che quando troviamo squadre così basse dobbiamo cercare di più. Quando è scattata la molla? Un momento in particolare no. Dall'anno scorso stiamo lavorando col mister, ogni giorno ci dà qualcosa di nuovo e ci martella. Noi apprendiamo il più possibile, penso si stia vedendo. Arbitri? Non parlo di questo, sono contento della partita di questa sera. Le decisioni le prendono gli altri, il resto non mi interessa".

TORNA ALLA HOMEPAGE