Moggi (ag. Immobile): "Spadafora non può decidere da solo, siamo spiazzati"

Un duro attacco al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, questa volta arriva da un procuratore. Si tratta di Alessandro Moggi, agente di Immobile. Che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com si è sfogato così: “Spadafora fa trasparire nervosismo e poca chiarezza all’interno del Governo. Lui dice una cosa, poi il Viminale lo smentisce e così via. Il Ministro dello Sport non può decidere da solo, deve sedersi in Parlamento e parlarne, in modo che la politica possa prendere una decisione collegiale. Ma credo che non ci siano dubbi su cosa occorra fare. Bisogna ricominciare a giocare a calcio. Non c’è una ragione per cui non si possa riprendere in sicurezza. Tolta la Francia, dove mi risulta ci siano tante polemiche, tutti gli altri club importanti in Europa hanno intenzione di ritornare in campo. Come agenti ci sentiamo spiazzati. Vivo di programmazione, così come tutte le squadre di calcio. Quello che è successo ha un po’ scombinato questo tipo di approccio. Per come il Ministro sta trattando la situazione ormai dobbiamo vivere alla giornata". Infine, una previsione su come cambierà il prossimo calciomercato: "Se si dovesse ripartire i danni potrebbero essere contenuti. Altrimenti saremmo di fronte ad una crisi epocale. L’assenza del pubblico allo stadio rappresenta una perdita di entrate importante. Sarà un mercato di scambi, qualche parametro zero, e ovviamente andremo incontro ad una riduzione del tetto ingaggi".

