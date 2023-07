Moggi attacca Gravina: "Arabi e Premier demoliscono il nostro calcio ma lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos per dire la sua su questa sessione di mercato ma soprattutto sul ruolo che l'Arabia Saudita si sta ritagliando nel panorama calcistico: "Arabia e Premier ci danno i soldi, i club risanano ma campionato e Nazionale peggiorano. E Gravina non fa niente, però se è ancora sulla poltrona vuol dire che va bene così. Il problema non sono solo gli arabi ma anche la Premier, ma certo i sauditi fanno aumentare i prezzi dei giocatori. Il campionato italiano era il più bello del mondo e da quando c’è Gravina non è più così”.



Su Gravina: "Non puoi evitare il problema degli stranieri perché c’è la libera circolazione? Perfetto, ma puoi mettere un limite a quelli che scendono in campo. Altrimenti i nostri giovani non hanno sviluppi particolari e poi questo si vede in Nazionale. Il caso Tonali lo rende evidente: se crescono, vanno in Premier. Però se Gravina sta tranquillo lì, va bene, si tiene la sua poltrona. Ma si sta distruggendo il calcio italiano se non si prendono provvedimenti. Tra l’altro nelle squadre in cui giocano stranieri su 10 quattro sarebbero da rimandare a casa loro".