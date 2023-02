Moggi: “Liverani, Simeone e Nesta. Vi racconto le trattative che riguardano la Lazio”

Fonte: Calciomercato.com

Luciano Moggi, ex dirigente tra le altre di Juve, Napoli, Lazio e Roma, ha raccontato alcuni aneddoti interessanti di calciomercato nel corso di un'intervista a calciomercato.com. Di seguito le sue dichiarazioni su alcuni affari che hanno riguardato anche il club biancoceleste.

Qual è stata la trattativa che pensava di non chiudere?

"Vi racconto l'affare che per me è l'essenza del mercato: Liverani alla Lazio, un mix di combinazioni. Il giocatore era forte, apparentemente lento ma molto veloce di testa perché faceva viaggiare il pallone. Con quelle caratteristiche giocava in cinque metri quadrati di campo, e non andava bene a tutti. Ho provato a venderlo a molti club, Juve compresa. Poi Simeone, il Cholo, si fa male e lo chiudiamo alla Lazio per 28 miliardi di lire. Era il 2001, e l'abbiamo fatto in una finestra di mercato stranissima, a ottobre/novembre".

Il presidente con cui è più difficile trattare?

"I presidenti italiani sono appassionati e intenditori di calcio, imprenditori attenti con i quali in tanti casi è sempre difficile trattare. Sono sempre stati tutti molto duri, ma se devo pensare a qualcuno col quale è stato difficile chiudere un affare dico De Laurentiis, Lotito e Pozzo".

Nesta conteso da Juventus e Milan...

"All'epoca era il difensore più forte degli ultimi 30/40 anni, e chiaramente interessava a tutti. Juve compresa. Io ho sempre cercato di mantenere equidistanza da tutti, di conseguenza: il Milan era interessato a Nesta e ci sono state le condizioni per chiuderlo; come in altre circostanze mio padre ha pensato al bene del club, io ho agito per il bene del cliente. E' stata una trattativa complessa e molto adrenalinica".

Ce la racconti?

"Quell'anno il mercato si chiudeva sabato alle 13; il pomeriggio precedente, dopo un mese di contatti e trattative, Galliani mi chiamò dicendo che il presidente aveva detto di non fare l'operazione. Nesta però doveva venire via dalla Lazio, la Juve tre mesi prima ci aveva già provato: offrì 30 milioni; ma la Lazio rilanciò chiendendo anche Tudor, che però in quel momento valeva moltissimo e quindi la richiesta fu rispedita al mittente. Ci riprovarono in altri modi, ma il giocatore voleva solo il Milan. Intanto, dopo 6 ore da quella telefonata, Galliani mi richiamò dicendo che il presidente aveva dato l'ok per chiuderla. Abbiamo fatto tutto in fretta, e la mattina dopo l'abbiamo chiusa".