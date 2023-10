Moggi ne ha per tutti: "Incapaci al comando! Fagioli e Pogba? Se ci fossi io..."

Ne ha per tutti Luciano Moggi. L'ex dirigente della Juventus è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare lo scandalo scommesse che sta coinvolgendo l'intero panorama nazionale. Da Fagioli, a Gravina, fino ad arrivare anche al caso Pogba, risultato positivo al doping. Moggi non risparmia nessuno e non le manda a dire, criticando anche la gestione del calcio attuale, della Nazionale e mettendosi nei panni degli attuali dirigenti bianconeri:

"Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista. Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo. Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io. Sulle pene? Se scommetti sul tuo campionato e sulla tua squadra meriti di essere sanzionato, la gravità della pena poi lasciamola decidere a Gravina… Fagioli? Si fa prima a parlare dei calciatori della Juventus che degli altri. Se ci sono altri due calciatori, perché si parla sempre e solo di Fagioli?".

CASO SCOMMESSE - "Caso scommesse, sono ragazzi e si sono lasciati un po’ andare. Bisogna aggiustare il tiro. Non si può scommettere sul proprio campionato e sulla propria squadra, ma su una partita che si gioca dall’altra parte del mondo puoi scommettere tranquillamente. Non so cosa spinge i giocatori a scommettere, non c’è neanche da commentare. Hanno sbagliato e vanno puniti, punto. Si parla più di una stupidaggine del genere che delle guerre in giro per il mondo".

GRAVINA - "Gravina promette riforme e non fa mai nulla, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali era il momento di dimettersi. Poi ovviamente decide lui, la politica lo sta aiutando abolendo il Decreto Crescita che lui non avrebbe mai abolito. Se restasse a casa, nessuno ne sentirebbe la mancanza. Bisognerebbe dare una sistemata all’ambiente calcio. Da molto tempo. Dall’ultimo campionato del mondo vinto è successo di tutto e di più. Chi comanda o non ha voglia o non è capace, mi riferisco alla Federazione. Basti pensare ai designatori, agli arbitri. Non è facile tenere a freno un ambiente come questo, ma si può migliorare. Tra le riforme che dovevano essere fatte c’è anche questa sull’articolo 24. L’ho detto: Gravina promette riforme e poi non le fa".

DECRETO CRESCITA - "Quando si dice che la Nazionale italiana non è competitiva, è perché la Federazione lo permette di dire. Quando si gioca contro squadre come l’Inghilterra, si soccombe tranquillamente, per giunta con gli altri che hanno un’età media più bassa. In Serie A grazie al decreto crescita sono arrivati calciatori di seconda o di terza fascia. Ci ha pensato la politica a risolvere il problema. I giocatori stranieri, senza il decreto crescita, adesso vedranno il loro valore abbassarsi tantissimo. A parte i campioni di Napoli, Juventus, Inter e Milan, sono arrivati calciatori di discutibile valore".

NAZIONALE - "Siamo andati a Londra senza nulla da perdere, gli altri potevano accontentarsi del pareggio. L’Inghilterra ha cambiato partita dopo esser passata in svantaggio. C’è un problema, l’ho sempre detto: Spalletti troverà le stesse difficoltà di Mancini. In Nazionale devono esserci calciatori che hanno alle spalle qualcosa che li renda i più forti in campionato. Qui basta fare due partite bene per essere convocati".